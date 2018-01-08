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 أحداث الأسبوع
الاحد 21 يناير
    تنطلق فعاليات مهرجان (سودان فيلم) السينمائي خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم.

    أحداث الأسبوع

    الاحد 21 يناير

    الثلاثاء 9 يناير

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    امير سعودي يشتري لوحة "منقذ العالم" لدافنشي

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