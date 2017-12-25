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الثلاثاء 26 ديسمبر
    يصل وزير الخارجية المصري سامح شكري غدا الي اديس ابابا لمتابعة ملف سد النهضة.

    أحداث الأسبوع

    الثلاثاء 26 ديسمبر

    الخميس 21 ديسمبر

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    امير سعودي يشتري لوحة "منقذ العالم" لدافنشي

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