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  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
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 أحداث الأسبوع
الخميس 21 ديسمبر
    تصويت الجمعيةالعامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد_ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

    أحداث الأسبوع

    الخميس 21 ديسمبر

    الاثنين 18 ديسمبر

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    امير سعودي يشتري لوحة "منقذ العالم" لدافنشي

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