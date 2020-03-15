شركات البناء في لومبارديا تعلن استعدادها تعليق العمل

أنسامد - 15 مارس / آذار - أعلن لوكا جوفانتي رئيس الجمعية الإيطالية لمقاولي البناء في إقليم لومبارديا الايطالي استعداد شركات البناء في إقليم لومبارديا تعليق أنشطتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأبلغ جوفانتي حاكم منطقة لومبارديا الإيطالية، أتيليو فونتانا، استعداد شركات البناء في اقليم لومبارديا وقف انشطتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال جوفانتي في بيان له: هذا قرار صعب بالنسبة لقطاع يضم 300 ألف عامل في لومبارديا وحدها، كما أنه يعتبر قطاعا أساسيًا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في منطقتنا، الا أنه يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا في الحفاظ على صحة عمالنا ومواطني لومبارديا.



