تأثر قطاع العقارات الايطالي بسبب كورونا أنسامد - 13 مارس / آذار - كشف تقرير عن سوق العقارات في مدينة ميلانو وروما عن توقعات بانخفاض الأسعار والطلب في قطاع العقارات بسبب فيروس كورونا المستجد في مدينة ميلانو، بينما ظل قطاع العقارات مستقرًا في روما.



ووفقا للتقرير، أصبح التغيير نصف السنوي في أسعار العقارات في القطاع السكني في المدن الإيطالية الرئيسية إيجابيًا، وإن كان بمعدل يقترب من الصفر، خاصة في بعض المناطق مثل ميلانو، حيث يكون النمو الاقتصادي أكثر وضوحًا.



يقول رئيس معهد نوميسما للابحاث لوكا دوندي: يعتبر انخفاض طلبات الرهن العقاري وإلغاء العديد من عقود الإيجار القصيرة ليست سوى مقدمة للعواقب التي ستحدث في الأسابيع المقبلة بسبب حالة طوارئ فيروس كورونا.



من جانبه، يقول روبيرتو ماجاليو بوكالة انجل اند فولكرزالعقارية في ميلانو: حتى قبل بضعة أسابيع، شهدنا نموًا ثابتا في أسعار مبيعات العقارات في ميلانو، مدعوما بعروض قليلة لتلبية الطلب، مضيفا: اليوم، وبسبب فيروس كورونا، نتوقع تأثيرًا سلبيًا بشأن الأسعار ونشهد بالفعل انخفاضًا في الطلب.



