رومي:شراء 60 عقار جديد في ميلانو

انسامد - 5 مارس - اذار - قررت شركة رومي وهي شركة إيطالية متخصصة في مجال الاسكان الدخول إلى مشروع النخبة المطروح في البورصة الايطالية بهدف "توسيع مجموعة فنادقها من خلال اضافة 60 وحدة سكنية جديدة في ميلانو.



من فيالي مونزا إلى بورتا فينيسيا ، من لورينتيجيو إلى ديتو قامت الشركة بشراء الوحدات السكنية الجديدة وهي جميعا مملوكة ملكية خاصة: و ذلك بهدف تعزيز الثقة لهذا النوع الواضح من الاستثمار ".



أشار فيليبو رونفا وأليساندرو أورباني ، الشريكان المؤسسين لشركة رومي إلى أنه "حتى في هذه الأيام المرعبة التي تمر بها ايطاليا وخاصة ميلانو ، لم يهتز حجم أعمالنا ولم نتعرض لإلغاء الحجوزات.



و يضيفان انه على عكس الإيجارات قصيرة الأجل يوفر الإيجار المتوسط والطويل ضمانات معينة ويوفر ثباتًا كبيرًا على العقود لمدة تصل إلى 18 عامًا ، مما يضمن إعادة التقييم المستمرة للممتلكات.



تعمل شركة رومي دائما علي تحديث نفسها والتجديد لتقديم منتجات "مخصصة" للسوق : سواء من وجهة نظر المؤجر ومن وجهة نظر المستثمر أو المالك ".



تتوقع الخطط للأشهر القادمة زيادة التوسع في المحفظة ، مع التركيز بشكل خاص على الاستحواذ على العقارات بشكل كامل ، لدعم خطة بدء الأعمال التجارية التي تهدف إلى مضاعفة عدد العقارات المُدارة بحلول نهاية عام 2020