إستثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه ل "مصر-إيطاليا"العقارية

أنسامد - 22 يناير /كانون الثاني - قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي المشارك بشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة قامت بضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه بمشروعاتها خلال العام الماضي، تتضمن أقساط أراضي وأعمال تنفيذ إنشاءات بالمشروعات، كما تخطط للوصول بها لـ3 مليارات جنيه خلال 2020.



وأضاف في أن الشركة تخطط لتسليم المرحلة الأولى من مشروع "البوسكو" بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري والذي سيكون أول مشروع مملوك للقطاع الخاص يتم تسليمه بالعاصمة، وتضم المرحلة الأولى نحو 200 فيلا بمساحات متنوعة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطة استثمارية ضخمة للعام الجاري للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.



وأشار إلى أن الشركة تخطط لتسليم 150 وحدة بمشروع "كاي السخنة" تمثل المرحلة الأولى من المشروع، وكذلك 300 وحدة بمشروع "موسى كوست"، لافتا إلى أن انتقال مقرات حكومية للعاصمة الإدارية خلال العام الجاري يساهم في مزيد من النشاط لمبيعات الشركات المتواجدة بالعاصمة.



وأكد أن ظهور جيل جديد من المطورين العقاريين وصغار المستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية يعد أحد مكتسبات التنمية العمرانية الشاملة، وهو ما يعد أمرا صحيا للسوق العقاري وللاقتصاد المحلي،فهذه الشركات تضيف الجديد للسوق، وكذلك فإنها فرصة لتوفير فرص عمل جديدة واستكمال ما بدأه كبار المطورين بالسوق.



