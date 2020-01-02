نحو 75 % من العائلات الايطالية تمتلك منازل خاصة

انسامد 2 يناير - كانون الثاني - يمتلك 75.2 من العائلات في ايطاليا منازلهم الخاصة اي 3 من كل 4 عائلات ..



كان متوسط مساحات الشقق 117 متر مربع و تبلغ قيمته 162 الف يورو و يبلغ سعر المتر المربع 1.385 يورو.



و كانت تبلغ القيمة الكلية للسهم في الاسكان تتعدي 6000 مليار دولار وفقا للبيانات المنشورة في النسخة السابعة منGli Immobili in Italia و التي تعطي صورة طبق الاصل من الاصول العقارية الايطالية و التي بها الوكالة الايطالية للدخول المخولة بتحصيل الضرائب بالتعاون مع شركة تنظيم الادارة.

