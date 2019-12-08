مقر جديد لشركة أنيل في بيازا فيردي

أنسامد - 8 ديسمبر/ كانون الأول - سيستضيف مجمع بيازا فيردي في روما المكاتب الجديدة لشركة أنيل التي وقعت عقد إيجار لمدة 24 عامًا مع شركة Residenziale Immobiliare التابعة لمجموعة Cdp المالية التي تمتلك العقار.



تنص الاتفاقية على قيام Cdp بإنشاء مقر تشغيلي جديد لشركة أنيل على مساحة حوالي 30.000 متر مربع داخل المبنى، بينما سيتم تخصيص الجزء الاكبر من المجمع لمستأجرين إضافيين لاغراض الاستخدام الإداري.



سيؤدي التعاون بين Cdp وأنيل إلى تطوير المبنى وذلك بفضل مجموعة من الحلول القائمة على الاستدامة التي تجعله متوافقًا تمامًا مع أعلى معايير الطاقة والبيئة.



ستستمر عملية إعادة تأهيل المبنى التي بدأت بالفعل بإنشاء موقف للسيارات تحت الأرض من 4 طوابق وترميم الواجهات، مع بناء المكاتب حتى الانتهاء منها بشكل نهائي في عام 2022، باستثمارات لمجموعة Cdp في المبنى بأكمله تقدر بأكثر من 120 مليون يورو.



