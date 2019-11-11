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المعرض الوطني للبناء في تورينو من 14 الي 17 نوفمبر
    Speciale Restructura

    انسامد - 11 نوفمبر - تشرين ثان - يعود المعرض الوطني للبناء ريستريكتورا الي تورينو في شمال غرب ايطاليا من 14 الي 17 نوفمبر و سيدور حول اعادة تطوير و تجديد المباني مع التركيز بشكل خاص علي القضايا البيئية .

    يشارك في المعرض شركات متخصصة في مجال الانشاءات مع عاملين في نفس المجال مع التركيز علي المباني صديقة البيئة و الاهتمام بانتشار النباتات و اللون الاخضر كما سيعمل المشاركون علي مناقشة امكانية انشاء القرية ذات اللون الاخضر بالاضافة لاستخدام مواد بناء بديلة صديقة للبيئة مثل الخشب الصلب و الفلين و القش و الطين و الجير.

    يقام المعرض علي مساحة 20 الف متر مربع و يشارك فيه اكثر من 200 شركة وطنية و دولية و يقام علي هامشه اكثر من 90 فعالية ما بين اجتماعات و ندوات وورشات عمل بالاضافة الي الدورات التدريبية .

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