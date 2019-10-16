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روكو فورتيه تقيم 4 فنادق فاخرة في ايطاليا
    lifestyle hotel lvmh Rocco Forte Hotel de Rome

    انسامد - 16 اكتوبر - تشرين اول - تخطط مجموعة روكو فورتيه لافتتاح أربعة فنادق فاخرة جديدة في إيطاليا العام المقبل بالاضافة الي زيادة عدد الشقق في مجمع روكو فورتيه في روما.

    تعد سلسلة الفنادق الان "أكبر خطة توسع لها"حيث تعمل المجموعة علي إضافة ما بين 25 الي 30 فرعا لهاموزعة علي كافة أنحاء المدن الأوروبية الكبرى خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة تضاف الي 14 فرع مقامين بالفعل .

    معظم الافرع الجديدة ستقام في ايطاليا حيث يكون العرض منخفضًا بسبب تعقيد السوق" الايطالية.

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