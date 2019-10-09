تطوير المنشأت الرياضية لفرق الدوري الايطالي

انسامد - 9 اكتوبر - تشرين اول - في السنوات العشر المقبلة ، ستكون هناك حاجة في ايطاليا إلى 2.5 مليار يورو من الاستثمارات لاستخدامها في إعادة تطوير المنشآت الرياضية لفرق الدوري الإيطالي ا و ب و ج .



هذه الاستثمارات يمكنها أن تخلق تأثيرات إيجابية على الاقتصاد العام ، يمكن قياسه بحوالي 9 مليارات يورو وحوالي 2600 وظيفة.



وفقا لبعض من بيانات "المرصد الثالث للاستدامة والأمن" ، الذي أنشأه سيناري إموبيلياري بالتعاون مع جونسون كونترولز وتم تقديمها اليوم خلال المنتدى السابع والعشرين في سانتا مارغريتا ليجوري تصبح مرحلة الأصول العقارية بنية تحتية إستراتيجية قادرة على تحقيق فوائد إقليمية واقتصادية على حد سواء.



يشير التقرير إلى المرحلة الطويلة والمحفوفة بالمخاطر من التشاور بين الهيئات الخاصة والعامة ، فإن إعادة التطوير أو البناء الجديد للمنشأت الرياضية يمثل فرصة عظيمة للاستثمارات العقارية على المدى المتوسط والطويل في إيطاليا.



يعتبر استثمار 700 مليون يورو في منشأت المجموعة الاولي الممتازة و تحديث بنيتها التحتية بمثابة الاستثمار المطلق و المضمون عائده التي يمكن أن تولد تأثيرات أعلى وعائدات و مكاسب اهم علي الاطلاق.



