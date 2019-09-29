إيطاليا: الايجارات أكثر ربحا من معدلات الفائدة

أنسامد 29 سبتمبر / ايلول - يمكن لتأجير شقة بمساحة 55 مترًا مؤلفة
من غرفتين في وسط المدينة في عام 2018 أن يحقق ما يقرب من 3 أضعاف
متوسط أسعار الفائدة لمدة 10 سنوات بنسبة 2,5%.
جاء ذلك في مسح أجرته شركة Solo Affitti المتخصصة في الإيجار
العقاري، والذي أشار إلى أن استئجار شقة مؤلفة من غرفتين في
إيطاليا سجل ما نسبته 6.1% في المتوسط في العام الماضي، أي أكثر
بنقطة واحدة عن عام 2014.
وجاءت مدينة كالياري على رأس المدن التي سجلت أعلى عائد إيجار
بنسبة 8,2% ، تلتها ترييستي (8.1%) وباليرمو (7.5%). ومن بين المدن
التي تسمح لأصحاب العقارات بتحقيق أرباح جيدة، توجد أيضا نابولي
وتورينو (6.4%)، وهي نسبة أعلى قليلاً من المسجلة في ميلانو
(6.3%).
أما في روما، بلغت عائدات الشقق المستأجرة في وسط المدينة حوالي
5.6%، أي أعلى بقليل من فلورنسا (5.5%) وبيروجيا (5.1%).