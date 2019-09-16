“مصر/ايطاليا”توقع اتفاقية لإنشاء غابة عمودية بمشروعها“ألبسكو

أنسامد - 16 سبتمبر /آب - وقعت شركة "مصر ايطاليا" للتطوير والاستثمار العقاري، اتفاقية تعاون مع شركة ستيفانو بويرى المعمارية، التابعة للمصمم المعماري ستيفانو بويرى صاحب فكرة "الغابة العمودية" ومؤسسها.



وتعتزم الشركة إقامة أول غابة عمودية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ضمن مشروعها "أل بسكو"، بالعاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ استثمارات المرحلة الأولي منه 3 مليارات جنيه.



وقال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذى لشركة "مصر إيطاليا"، خلال المؤتمر الصحفي للشركة، إن اتفاقية انشاء أول غابة عمودية فى مصر تساهم في تطوير القطاع العقاري المصرى من خلال التعاونات الدولية التي تهدف لإدخال مفاهيم وطرق جديدة تعزز خطة الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية، وهي أول غابة من نوعها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.



أضاف"العسال"، أن مشروع الغابة العمودية يتضمن 3 أبراج سكنية أحدها فندق ستتم إدارته عبر علامة تجارية فندقية فئة 5 نجوم وسيتم الإعلان عنها قريبا، والاخران عبارة عن شقق فندقية وستبدأ الأعمال الانشائية بها فى 2020 ومن المتوقع تسليمها فى 2023.



وأوضح "الرئيس التنفيذى"، أن مساحات الوحدات الفندقية الخدمية بالمشروع تتراوح بين 55 و 110 م2، والشقق السكنية بإدارة فندقية تتراوح مساحتها بين 90 و200 م2.



