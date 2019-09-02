استثمارات عقارية مهمة و مربحة في 5 خطوات

انسامد - 2 سبتمبر - ايلول - في السنوات القليلة الماضية ، تمت مناقشة , و اقرار ثلاثة مبادئ رئيسية في مجال العقارات هي احترام البيئة ، و الجانب الاجتماعي والحوكمة ، في قطاع الاستثمار.



غالبًا ما يتم اختيار طريقة اختيار الأصول من قِبل المستثمرين استنادًا إلى المعايير المتعلقة بالبيئة والجوانب الاجتماعية وإدارة الأعمال.



يبدو هذا النوع من الاستثمار ذا جاذبية كبيرة ، لأنه يتيح إدارة أفضل للمخاطر وعائدات مستدامة مع مرور الوقت.



بالانتقال إلى فئات الأصول المختلفة في القطاع العقاري ، يمثل القطاع المخصص للفنادق وجهة استثمار مثيرة للاهتمام و ذات ربحية عالية.



ومع ذلك ، لمواكبة المنافسين في السوق اليوم ، حددنا 5 نقاط من وجهة نظر هذه المبادئ التي ينبغي على الفنادق اتباعها في اطار السعي لتحسين أدائها.



التحولات الفاضلة ، أي ليس فقط تجديد أحدث ما في الفندق ، ولكن أيضًا خدماته لإرضاء العملاء بشكل أفضل. ومن الأمثلة على الإجراءات المفيدة التي يتعين القيام بها ، تشجيع المبادرات الداعية الي الاستغناء عن المنتجات المصنوعة من البلاستيك ، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وتبني نموذج الاقتصاد الدائري.



اختيار مواقع فريدة ، حيث يمكن للعميل أن يشعر بالخصوصية حتى لليلة واحدة فقط.



يجب يتم توجيه الاهتمام نحو تصميم راقي وعصري وتطوير مساحات مشتركة تشجع العلاقات والمراكز الاجتماعية الحقيقية. الاعتماد علي اسم الفندق بطاقة عمل الفندق.



فيما يلي ضرورة العمل على وسائل التواصل الاجتماعي والمراقبة المستمرة للسمعة عبر الإنترنت لمرفق الإقامة ، وهي احتياطات أساسية لتحسين جاذبية الفندق.



الاعتماد علي التكنولوجيات الجديدة والتطبيقات والأدوات المبتكرة لتخصيص خدمات الفنادق و توفير عناصر الامان ... من خلال استخدام مساعدين صوتيين في الغرف ، ومسح الوجه لدخول الغرفة وتسجيل الوصول والمغادرة عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول.



جودة الهيكل ، سواء من حيث الجدران ، ولكن أيضا بالنسبة للموارد المستخدمة داخلها..لذلك من الضروري استثمار فريق عمل ودود ومتيقظ لكل احتياجات العملاء.



توضح مونيكا بادين استشاري العقاري لشركة وورلد كابيتال للخدمات العقارية "غالبًا ما تكون مسألة الاستدامة في صلب قرارات المستثمر ، لأنها تساعد على إدارة المخاطر بشكل أفضل وتوليد عوائد مستدامة على مدار الوقت. إدارة الضيافة في من خلال التركيز على العقارات ، يمكن أن يكون الفندق أيضًا فئة أصول جذابة ومستدامة. يكمن السر في القدرة على التنافس مع مجموعة واسعة من خيارات الإقامة المتاحة اليوم. كيف نفعل ذلك؟ في أعقاب التدابير المذكورة أعلاه ، ربما بمساعدة خبير في سوق العقارات ".

