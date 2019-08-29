ايطاليا:طرح 200 وحدة ممتلكات عامة للبيع للافراد و الشركات

انسامد - 29 اغسطس - اب - بدأ العد التنازلي لطرح الوحدات العقارية الأولى التي تديرها شركة اينفيميت وهي شركة مملوكة بنسبة 100٪ لوزارة الاقتصاد والمالية ، من خلال إجراءات المزاد المبتكرة التي تهدف إلى ضمان مستوى غير مسبوق من الشفافية و الامان.



تم تحديد يوم 20 سبتمبر كموعد نهائي لتقديم عروض الشراء لأول مجموعة من حوال00 منزل ومتجر ومكتب في 8 من المدن الايطالية الكبرى و هي روما ، فلورنسا ، باليرمو ، بولونيا ، بيزا ، فلورنسا ، تريستا و ساباوي 2ديا. البيع مخصص لجميع المواطنين والشركات الخاصة.



استخدامت الشركة دروس الفيديو لشرح عملية الشراء ، وتحديد الموثقين الموالزيادات المحتملة ، ورقم مخصص مجاني لطلب المعلومات و تحديد مواعيدعينين من قبل انفيميت لتقديم الدعم وتلقي كل من عروض الشراء الزيارات إصلاح جزء أساسي من عملية مبيعات بسيطة وشفافة وموثوقة.



وهي فرصة حاسمة لإعادة النظر في الاستراتيجية العقارية للأصول العامة وجذب تأييد المواطنين لهذا التغيير.



تشارك في الواقع الشركة في تعزيز العقارات ذات المصدر العام المحولة إلى صمنها 500 من خلال بيع وحدات الصناديق العقارية للمستثمرين من المؤسسات و 110 من خلناديق العقارات التي تديرها ، بمبلغ 1.6 مليار يورو ، وتشكل جزءًا نشطًا من خطة التصرف الوطنية بهدف إجمالي يبلغ 610 ملايين يورو ، ال البيع المباشر للأصول. يعد بيع الوحدات العقارية إحدى الاستراتيجيات الأوسع نطاقًا التي تهدف أيضًا إلى ترشيد المحافظ ، لكن شفافية وبساطة الوصول وموثوقية إجراء المبيعات بالكامل تمثل رسالة انفتاح على السوق ستكون المبدأ التوجيهي لاستراتيجية التسويق بأكملها.



