إيطاليا: تراجع تراخيص البناء في الربع الرابع من العام الماضي

أنسامد - 19 يوليو/ تموز - لا تزال هناك مؤشرات سلبية بالنسبة لقطاع المباني السكنية في إيطاليا، حيث كشفت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) عن تراجع تراخيص البناء للقطاع السكني في الربع الرابع من عام 2018 بنسبة 5.1% .



كما انخفضت تراخيص البناء بالنسبة للمباني غير السكنية بنسبة 11.9% للربع الثالث على التوالي، وفقا لبيانات إستات.



في الربع المذكور، يتجاوز تقدير عدد الوحدات السكنية في المباني السكنية الجديدة عتبة 13.6 ألف وحدة سكنية، في حين أن المساحة الصالحة للاستخدام أقل من 1.2 مليون متر مربع.



أما قطاع المباني غير السكني فقد حافظ على معدلات النمو، حيث ارتفع 7.6% في الربع الرابع من عام 2018 ، وذلك تمشيا مع الزيادة الملحوظة في الربع السابق.



