انخفاض أسعار العقارات في إيطاليا للربع الاول للعام الجارى

أنسامد - 15 يوليو/ تموز - جاءت إيطاليا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي انخفضت فيها أسعار العقارات في الربع الأول من عام 2019، حيث تراجعت بنسبة 0.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.



من ناحية أخرى، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة في دول منطقة اليورو الـ 19 وال28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) بالنسبة لإيطاليا، هذا هو الربع الرابع على التوالي الذي سجل اتجاه سلبي للاسعار على أساس سنوي.



في الفترة بين يناير ومارس 2019، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.5% في إيطاليا مقارنة بالربع السابق، كما سجلت الاسعار انخفاضا أيضا في أربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.



