مؤشر العقارات الايطالي:توقعات بنمو قطاع العقارات هذا العام

أنسامد - 8 يوليو/ تموز - أكد مؤشر سوق العقارات الإيطالي FIUPS اتجاه سوق العقارات للاستقرار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، مع توقعات بنمو في قطاع العقارات خلال العام الحالي.



وكشف مسح يجريه كل أربعة أشهر قسم العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة بارما بالتعاون مع مجموعة Sorgente Group العقارية واتحاد Federimmobiliare للمطورين العقاريين عن توقعات باستقرار سوق العقارات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.



وتوقعت الدراسة أيضا أن تشهد أسعار العقارات استقرارا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مع وجود مؤشرات على انخفاض معتدل في الأسعار، خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي والتجاري، ومؤشرات على النمو المعتدل لقطاع الفنادق.



وركزت الدراسة بشكل خاص على مدينتي روما وميلانو، حيث تتميز المدينتان الإيطاليتان بسوق عقارات أكثر نشاطا، فمركز مدينة روما يجذب بشكل خاص الاستثمارات في قطاع الفنادق، في حين أن وسط مدينة ميلانو يتميز بقدرته على جذب الاستثمارات في قطاع المكاتب.



