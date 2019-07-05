إيطاليا: انخفاض أسعار العقارات في الربع الاول للعام الجاري

أنسامد في الأول من يوليو/ تموز - قال المعهد الوطني الايطالي
للإحصاء (إستات) إن أسعار المنازل انخفضت في الربع الأول من العام
الجاري بنسبة 17.2%، مقارنة بمتوسط أسعار المنازل في 2010.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في بيان له أن هذا الانخفاض يعود في
الاساس لتراجع أسعار المنازل القائمة التي انخفضت أسعارها بنسبة
23.7%، في حين ارتفعت أسعار المنازل الجديدة بشكل طفيف بنسبة 0.8%.
في الربع الأول من عام 2019، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.5%
مقارنة بالربع السابق وبنسبة 0.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2018
كما ارتفع حجم مبيعات سوق العقارات بنسبة 8.8% في الربع الأول من
عام 2019. في حين تراجع مؤشر أسعار المنازل لعام 2019 بنسبة 0.8%