إيطاليا: انخفاض أسعار العقارات في الربع الاول للعام الجاري

أنسامد في الأول من يوليو/ تموز - قال المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات) إن أسعار المنازل انخفضت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 17.2%، مقارنة بمتوسط أسعار المنازل في ​​2010.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في بيان له أن هذا الانخفاض يعود في الاساس لتراجع أسعار المنازل القائمة التي انخفضت أسعارها بنسبة 23.7%، في حين ارتفعت أسعار المنازل الجديدة بشكل طفيف بنسبة 0.8%.



في الربع الأول من عام 2019، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 0.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2018 كما ارتفع حجم مبيعات سوق العقارات بنسبة 8.8% في الربع الأول من عام 2019. في حين تراجع مؤشر أسعار المنازل لعام 2019 بنسبة 0.8%