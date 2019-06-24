إيطاليا:اتفاقية لادارة الاصول العقارية الحكومية

أنسامد - 24 يونيو/ حزيران - تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الحكومية للمباني العامة وشركة Consip لمقارنة وتحليل وتعميق وتبادل الخبرات في مجال إدارة العقارات التي تستخدمها الإدارات المركزية العامة وتسريع عملية إعادة تطوير المباني الحكومية.



تم الاعلان عن التوقيع على الاتفاقية في بيان مشترك، حيث أوضح البيان أيضا أن اتفاقية التعاون مدتها سنتين.



وتنص الاتفاقية على توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسهم العقارية وتكاليف الطاقة والإدارة للمباني التي تستخدمها الادارات المركزية.



ومن خلال المعلومات التي توفرها قواعد بيانات وكالة الممتلكات العامة، ستتمكن Consip من اطلاق مبادرات شراء مركزية ضمن "برنامج ترشيد مشتريات الإدارة العامة" بهدف إدارة البيانات بطريقة فعالة ومتكاملة.



كما تم أيضا إطلاق فئة جديدة من الخدمات تسمى "تصميم والتحقق من تصميم أعمال الهندسة المدنية" والتي تعمل على تبسيط وتسريع عملية تحديد وتعيين الشركات والمهنيين الذين يمكنهم دعم وكالة أملاك الدولة.



