مجموعة ايطالية تنجز عمليتي استحواذ في برلين وروما

أنسامد - 21 يونيو/ حزيران - أعلنت شركة "جينيرالي ريال استيت" Generali Real Estate وشركة "بوست فيتا" Poste Vita انجاز عمليتي استحواذ مهمتين في برلين وروما في إطار مشروعهما المشترك الرامي إلى الاستثمار المشترك في قطاع العقارات الأوروبي.



جاء الإعلان في بيان صحفي مشترك للشركتين والذي أوضح أن الشركتين قد وقعتا اتفاقية للاستحواذ على حصة الأغلبية في مركز باركو ليوناردو التجاري، وهو مركز للتسوق يقع في الجنوب الغربي من روما، بتمويل من مجموعة يونيكريديت المصرفية وبنك ناتيكسيس.



كما تم توقيع اتفاقية مع Barings Real Estate للاستحواذ على مبنى مكاتب جديد قيد الإنشاء حاليا في المنطقة التجارية في سيتي ويست في برلين.



