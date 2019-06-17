ديا كابيتال الايطالية تستحوذ على مبنى في فرنسا

أنسامد - 17 يونيو/ حزيران - استحوذت شركة ديا كابيتال الايطالية على مبني يضم مجموعة مكاتب في مقاطعة شرنتون لوبون من مجموعة كونفيفو العقارية لحساب صندوق استثماري بريطاني.



يضم المبنى الذي يقع بالقرب من المترو أكثر من 11000 متر مربع من المساحات المكتبية.



وصرح الرئيس التنفيذي لفرع شركةديا كابيتال في فرنسا إيمانويل دوبيني قائلا : "في السوق الحالي الذي لا يزال جذابا للاستثمارات العقارية، نحن انتقائيون على المستوى الاستراتيجي وعلى الأساسيات من أجل ضمان عائدات استثماراتنا على المدى الطويل".



وتُعد هذه هي الصفقة الأولى للشركة التي تم تأسيسها في نهاية العام الماضي.



ومن خلال هذه العملية، أصبحت منصة العقارات الأوروبية التي أنشأتها ديا كابيتال جاهزة للعمل من أجل الاستثمار في جميع القطاعات.



