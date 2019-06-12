ميلانو و روما و البندقية اعلي العقارات سعرا في ايطاليا

انسامد - 12 يونيو - حزيران - تاتي اسعار العقارات في كل من ميلانو
وروما والبندقية علي راس اغلي الشوارع التجارية الايطالية وفقا
لسعر المتر المربع للعقارات.
في الواقع ، في المدن الثلاث ، وفقًا لتصنيف الذي وضعه مركز هاي
ستريت ياتي الشمال علي راس قطاع العقارات التجارية الاغلي سعرا و
ياتي في المركز الاول ميلانو , وشارعها التجاري مونتي نابولين حيث
يقدر سعر المتر المربع للعقارات هناك 12 الف يورو.
و يقع في المركز الثالث بعدهما شارع ديلا سبيجا ثم شارع ايمانويل
في المركز الرابع .
اما مدينة روما.. يحتل شارع دي كونديتي المركز الثاني و يبلغ سعر
المتر المربع 9100 يورو..ثم يأتي في المركز الخامس ميدان دي سبانجا
و في المركز الثامن شارع ديل كورسو.
اما البندقية فيحتل كل من شارع سان بارثولوميو و ميدان سان ماركو و
شارع كال ميركيريا و شارع 22 مارس المراكز السادس و السابع و
التاسع و العاشر علي التوالي و يقدر ثمن المتر المربع 5000 يورو في
هذه الاحياء .
و يشير التقرير الي انه كلما اتجهنا للجنوب حيث الجزر يسجل اعلي
سعر للمتر المربع في بورتو سيرفو و يصل الي 2500 يورو للمساحات
الصغيرة.