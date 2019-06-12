ميلانو و روما و البندقية اعلي العقارات سعرا في ايطاليا

انسامد - 12 يونيو - حزيران - تاتي اسعار العقارات في كل من ميلانو وروما والبندقية علي راس اغلي الشوارع التجارية الايطالية وفقا لسعر المتر المربع للعقارات.



في الواقع ، في المدن الثلاث ، وفقًا لتصنيف الذي وضعه مركز هاي ستريت ياتي الشمال علي راس قطاع العقارات التجارية الاغلي سعرا و ياتي في المركز الاول ميلانو , وشارعها التجاري مونتي نابولين حيث يقدر سعر المتر المربع للعقارات هناك 12 الف يورو.



و يقع في المركز الثالث بعدهما شارع ديلا سبيجا ثم شارع ايمانويل في المركز الرابع .



اما مدينة روما.. يحتل شارع دي كونديتي المركز الثاني و يبلغ سعر المتر المربع 9100 يورو..ثم يأتي في المركز الخامس ميدان دي سبانجا و في المركز الثامن شارع ديل كورسو.



اما البندقية فيحتل كل من شارع سان بارثولوميو و ميدان سان ماركو و شارع كال ميركيريا و شارع 22 مارس المراكز السادس و السابع و التاسع و العاشر علي التوالي و يقدر ثمن المتر المربع 5000 يورو في هذه الاحياء .



و يشير التقرير الي انه كلما اتجهنا للجنوب حيث الجزر يسجل اعلي سعر للمتر المربع في بورتو سيرفو و يصل الي 2500 يورو للمساحات الصغيرة.



