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ميلانو و روما و البندقية اعلي العقارات سعرا في ايطاليا
    انسامد - 12 يونيو - حزيران - تاتي اسعار العقارات في كل من ميلانو وروما والبندقية علي راس اغلي الشوارع التجارية الايطالية وفقا لسعر المتر المربع للعقارات.

    في الواقع ، في المدن الثلاث ، وفقًا لتصنيف الذي وضعه مركز هاي ستريت ياتي الشمال علي راس قطاع العقارات التجارية الاغلي سعرا و ياتي في المركز الاول ميلانو , وشارعها التجاري مونتي نابولين حيث يقدر سعر المتر المربع للعقارات هناك 12 الف يورو.

    و يقع في المركز الثالث بعدهما شارع ديلا سبيجا ثم شارع ايمانويل في المركز الرابع .

    اما مدينة روما.. يحتل شارع دي كونديتي المركز الثاني و يبلغ سعر المتر المربع 9100 يورو..ثم يأتي في المركز الخامس ميدان دي سبانجا و في المركز الثامن شارع ديل كورسو.

    اما البندقية فيحتل كل من شارع سان بارثولوميو و ميدان سان ماركو و شارع كال ميركيريا و شارع 22 مارس المراكز السادس و السابع و التاسع و العاشر علي التوالي و يقدر ثمن المتر المربع 5000 يورو في هذه الاحياء .

    و يشير التقرير الي انه كلما اتجهنا للجنوب حيث الجزر يسجل اعلي سعر للمتر المربع في بورتو سيرفو و يصل الي 2500 يورو للمساحات الصغيرة.

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