إيطاليا:تراجع العقارات غير السكنية العام الماضي

أنسامد - 3 يونيو/ حزيران - انخفضت قيمة سوق العقارات غير السكنية في إيطاليا العام الماضي، بعد مرحلة إيجابية استمرت منذ عام 2014.



وأوضح تقرير قطاع العقارات غير السكنية الصادر عن مرصد سوق العقارات أنه في عام 2018، بلغت قيمة المحلات التجارية والمكاتب والمستودعات 15.6 مليار يورو، مسجلة انخفاضا طفيفا بلغت قيمته 0.4% مقارنة بعام 2017.



وارتفعت مبيعات المتاجر بنسبة 4.6% والمستودعات بنسبة 0.6%، بينما انخفضت مبيعات المكاتب بنسبة 3.7%، وفقا للتقرير.



وبلغت قيمة مبيعات المتاجر حوالي 6 مليارات يورو بمتوسط ​​سعر وطني يبلغ 1540 يورو للمتر المربع، بانخفاض 1.7%.



من بين المدن الكبرى، كانت أكبر الزيادات في المبيعات في قطاع العقارات غير السكنية في بولونيا بنسبة 31.2% وكاتانيا بنسبة 14.0% وباليرمو بنسبة 11.0%، بينما سجلت تورينو تراجعا في قطاع العقارات غير السكنية بنسبة 1.7%، وروما بنسبة 3.6% وجنوة 11.9%.



