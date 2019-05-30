لانوفولا تحقق ارباح ضخمة تصل الي 500 الف يورو

انسامد - 30 مايو - ايار - صرح الرئيس التنفيذي للشركة التي تدير قاعة المؤتمرات الايطالية لانوفولا - انريكو بازالي - انها حققت ارباحا تصل الي 500 الف يورو لعام 2018 و هو رقم يحقق للشركة المديرة التوازن المطلوب بين المكاسب و تكاليف الانشاء و هو توازن حصلنا عليه بعد تقريبا عامين فقط من بدء تشغيل القاعة و كنا مبدئيا نتوقع بلوغ هذه الارقام خلال 4 او 5 سنوات من بدء العمل .



و في حديث الي انسامد اضاف ان ادارة القاعة كانت ترغب في تخطي هذه الارقام في العام الحالي 2019 الا انه من الضروري التحلي بالحذر نظرا لقة عدد المناسبات و الاحداث المتوقعة لهذا العام. واشار الي ان الشركة المساهمة قد حققت مكاسب كبيرة تقدر بحوالي 2.45 مليون يورو .



و اكد بازالي ان القاعة استفادت كثيرا من المعارض المفتوحة المنظمة بالتعاون مع مشغلين دوليين و التي اثبتت جاذبية روما لصناعة المؤتمرات بالمقارنة بمدن اخري ذات خصائص مشابهة. اشار الرئيس التنفيذي الي زيادة المساحة المستأجرة حيث انخفض معدل الاماكن الشاغرة من 3.9 ٪ في عام 2017 إلى 2.5 ٪ في عام 2018 مما ترتب عليه من نمو في حجم المبيعات ، في إشارة أيضا لتحسين إدارة العقود وقبل كل شيء عمليات احتواء تكاليف التشغيل المتعلقة بعمليات التداول ".



و اكد في النهاية إنها "خطوة أخرى نحو استقرار الإدارة ، تضمن الاستمرارية في ربحية الشركة".

