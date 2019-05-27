إيطاليا:ارتفاع القروض العقارية في 5 سنوات

انسامد - 27 مايو / ايار - ارتفعت القروض المصرفية المخصصة لشراء وبيع المنازل في إيطاليا خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 107%.



جاء ذلك في بيانات نشرتها رابطة البنوك الايطالية، التي أشارت أيضا إلى أن انخفاض أسعار العقارات وتراجع أسعار الفائدة على القروض العقارية ساهما في هذا الارتفاع.



كما ارتفعت أيضا خلال نفس الفترة النسبة بين قيمة القروض العقارية السكنية الجديدة التي منحتها البنوك وقيمة العقار الذي تم شراؤه من 55.0% في 2013 إلى 74.3% في نهاية عام 2018. وتشير رابطة البنوك الايطالية إلى أنه وفقا لتحليلها الذي صدر مؤخرا، فإن نسبة الأسر الإيطالية التي قد تتمكن من شراء منزل تميل الارتفاع، حيث بلغت 78%، في أعلى مستوى لها منذ عام 2004.



