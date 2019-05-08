مشروع ضخم للاسكان الاجتماعي في ميلانو

انسامد - 8 مايو - ايار - تم الاعلان عن بدء المرحلة الثانية لاكبر مشروع اسكان اجتماعي في مدينة ميلانو يشارك فيه الصندوق الوطني للبناء بنسبة 60 بالمائة و الذي يشمل إنشاء أربعة أبراج سكنية جديدة تضم 300 وحدة سكنية جديدة متاحة في المدينة ليبلغ إجمالي الوحدات المقامة حوالي 700 شقة.



و يرجع النحاح الساحق لعملية انشاء هذه الوحدات للخبرة الواسعة التي تتمتع بها مجموعة يورو ميلانو للانشاءات و التي انشأت 400 وحدة في المرحلة الاولي في 24 شهر و هو وقت قياسي فقد قامت الشركة بدور المقاول العام بالاضافة للتسويق العقاري للمشروع.



في هذه المرحلة تستعد الشركة لبيع 100 وحدة بمتوسط سعر 2230 يورو للمتر المربع . و قد بدات مشاركة الصندوق الوطني في هذه المشروعات منذ فبراير 2015 .



تتطلب المرحلة الثانية اقامة 4 ابراج جديدة مقسمة الي مجموعتين تتكزن من 300 وحدة سكنية اضافية و هكذا ينتهي هذا المشروع المكون من 11 برج به 697 وحدة سكنية .



و تتمتع الوحدات بانظمة تبريد و تسخين بداية من الارضية الحرارية و طرق التهوية الميكانيكية و دون انبعاثات حرارية .



و قد بدأ بناء المدينة السكنية بداية 2019 و من المتوقع نهايته نهاية 2020