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عقارات - مشروعات
مشروع ضخم للاسكان الاجتماعي في ميلانو
    انسامد - 8 مايو - ايار - تم الاعلان عن بدء المرحلة الثانية لاكبر مشروع اسكان اجتماعي في مدينة ميلانو يشارك فيه الصندوق الوطني للبناء بنسبة 60 بالمائة و الذي يشمل إنشاء أربعة أبراج سكنية جديدة تضم 300 وحدة سكنية جديدة متاحة في المدينة ليبلغ إجمالي الوحدات المقامة حوالي 700 شقة.

    و يرجع النحاح الساحق لعملية انشاء هذه الوحدات للخبرة الواسعة التي تتمتع بها مجموعة يورو ميلانو للانشاءات و التي انشأت 400 وحدة في المرحلة الاولي في 24 شهر و هو وقت قياسي فقد قامت الشركة بدور المقاول العام بالاضافة للتسويق العقاري للمشروع.

    في هذه المرحلة تستعد الشركة لبيع 100 وحدة بمتوسط سعر 2230 يورو للمتر المربع . و قد بدات مشاركة الصندوق الوطني في هذه المشروعات منذ فبراير 2015 .

    تتطلب المرحلة الثانية اقامة 4 ابراج جديدة مقسمة الي مجموعتين تتكزن من 300 وحدة سكنية اضافية و هكذا ينتهي هذا المشروع المكون من 11 برج به 697 وحدة سكنية .

    و تتمتع الوحدات بانظمة تبريد و تسخين بداية من الارضية الحرارية و طرق التهوية الميكانيكية و دون انبعاثات حرارية .

    و قد بدأ بناء المدينة السكنية بداية 2019 و من المتوقع نهايته نهاية 2020
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