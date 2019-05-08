مشروع ضخم للاسكان الاجتماعي في ميلانو

انسامد - 8 مايو - ايار - تم الاعلان عن بدء المرحلة الثانية لاكبر
مشروع اسكان اجتماعي في مدينة ميلانو يشارك فيه الصندوق الوطني
للبناء بنسبة 60 بالمائة و الذي يشمل إنشاء أربعة أبراج سكنية
جديدة تضم 300 وحدة سكنية جديدة متاحة في المدينة ليبلغ إجمالي
الوحدات المقامة حوالي 700 شقة.
و يرجع النحاح الساحق لعملية انشاء هذه الوحدات للخبرة الواسعة
التي تتمتع بها مجموعة يورو ميلانو للانشاءات و التي انشأت 400
وحدة في المرحلة الاولي في 24 شهر و هو وقت قياسي فقد قامت الشركة
بدور المقاول العام بالاضافة للتسويق العقاري للمشروع.
في هذه المرحلة تستعد الشركة لبيع 100 وحدة بمتوسط سعر 2230 يورو
للمتر المربع . و قد بدات مشاركة الصندوق الوطني في هذه المشروعات
منذ فبراير 2015 .
تتطلب المرحلة الثانية اقامة 4 ابراج جديدة مقسمة الي مجموعتين
تتكزن من 300 وحدة سكنية اضافية و هكذا ينتهي هذا المشروع المكون
من 11 برج به 697 وحدة سكنية .
و تتمتع الوحدات بانظمة تبريد و تسخين بداية من الارضية الحرارية و
طرق التهوية الميكانيكية و دون انبعاثات حرارية .
و قد بدأ بناء المدينة السكنية بداية 2019 و من المتوقع نهايته
نهاية 2020