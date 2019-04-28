مجموعة عقارية تبيع عقارات بقيمة 263.5 مليون يورو في إيطاليا

أنسامد 28 إبريل/نيسان - باعت مجموعة Covivio العقارية محفظة أصول عقارية بقيمة 263.5 مليون يورو، تشمل مبنى في مدينة ميلانو الايطالية، بالإضافة إلى 9 عقارات في روما وبولونيا والبندقية ومدن إيطالية أخرى.



وأوضح بيان أن السعر أعلى قليلاً من القيمة الدفترية المسجلة في ديسمبر الماضي وتوفر عائدا قدره 4.9%، أي ما يعادل 4.3% من الإيجار الحالي. ومن المقرر نقل الملكية في ديسمبر 2019.



كما أبرمت Covivio بنجاح عقد إيجار أولي لأكثر من 30% من المبنى الثالث الذي تبلغ مساحته 20.000 متر مربع والذي سيتم تطويره في منطقة سيمبيوسيس في ميلانو.



جرى توقيع العقد مع شركة متعددة الجنسيات تبحث عن مكتب إيطالي جديد. وتعد تلك العملية خطوة إضافية نحو الانتهاء من تطوير الحي التجاري، حيث يوفر عقد الإيجار رسوما سنوية قدرها 2 مليون يورو لمدة محددة تبلغ 10 سنوات، بالإضافة إلى 6 سنوات إضافية.



سيشهد المبنى الجديد استثمارات إجمالية تبلغ 84 مليونا يورو وعائدا مستهدفا يبلغ حوالي 7%.



