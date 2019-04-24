مصر إيطاليا العقارية" تبدأ إنشاءات "VINCI" بالعاصمة الإدارية

أنسامد - 24 أبريل /نيسان - بدأت شركة مصر إيطاليا العقارية أعمال الإنشاءات الأولية بمشروع «فينشى VINCI» بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 2019 باستثمارات تُقدر بـ 500 مليون جنيه، ويأتى ذلك فى إطار حرص الشركة على تحقيق أفضل مستوى فى التعامل مع العملاء بالسوق العقارية وهو ما يعكس مصداقية «مصر إيطاليا» ويجسد قدرتها على تحقيق الريادة الحقيقية بسوق الاستثمار العقارى كواحدة من أكبر المطورين العقاريين محليا.



وفى إطار استراتيجيته الهادفة للإرتقاء بمستوى رضا العملاء، أعلنت شركة «مصر إيطاليا العقارية» عن إتمام صفقة التعاقد مع 3 من أكبر شركات المقاولات للإتفاق على بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع «فينشى VINCI» والذى يمثل ثانى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ بالفعل تدشين إنشاءات المشروع فى 2019 كما تستهدف الشركة الإسراع بتسليم وحدات المشروع خلال 2022 المقبل. من جانبه قال المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى المشترك لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن المشروع يتيح للعملاء إمكانية تغيير الواجهات الخاصة بهم وهى فرصة غير مسبوقة فى سوق العقارات المصرى وذلك بالتعاون مع مكتب "هانى سعد" لأعمال التصميمات الهندسية والذى يعمل على وضع أفضل التصميمات للوحدات السكنية بما يوفر أعلى مستوى من الرفاهية، بجانب المساحات المفتوحة والتصميمات الإنشائية الفريدة التى يبحث عنها العملاء. ويقام «فينشى VINCI » على مساحة 110 فدان بموقع متميز فى المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتميز الكمبوند بتقديم تصميمات استثنائية للعملاء حيث يمثل قيمة مضافة لمشروعات شركة مصر إيطاليا العقارية وتجربة فنية فريدة تُلائم مستويات العملاء، كما يتوافر بالمشروع منطقة تجارية متكاملة الخدمات ويتمثل ذلك فى VINCI Street وهو شريط تجارى كبير بدأت الشركة فى طرحه للبيع حاليا حيث يضم مختلف الوسائل التجارية والترفيهية ويتيح مساحات مخصصة للعيادات المميزة.



وأشار "العسال" إلى أن كمبوند «فينشى VINCI» يضم مجموعة من الوحدات المتنوعة تشمل فيلات وتوين وتاون هاوس بالإضافة إلى الشقق الراقية والتى تضم من غرفة نوم واحدة حتى 4 غرف للنوم، كما تشغل نسبة المبانى 17% فقط من إجمالى المساحة الكلية، فيما تُخصص نسبة 83% من المساحة للمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء.



وتمتلك شركة «مصر إيطاليا العقارية» محفظة أراضى تصل مساحتها إلى 6 مليون متر مربع، وتدير الشركة محفظة عقارية ضخمة تضم نماذج فريدة لحزمة قوية من المشروعات العقارية المتميزة، يأتى فى أبرزها مشروع "كاى السخنة" باستثمارات مليار جنيه ويتضمن منتجع سكنى ضخم وفندق 5 نجوم يحتوى على كافة الخدمات ووسائل الترفيه ويقع تحت إدارة سلسلة فنادق هيلتون العالمية، بالإضافة إلى مشروعى "كايرو بيزنس بارك" الإدارى بالقاهرة الجديدة، و"لانوفا فيستا" السكنى بالقاهرة الجديدة والذى يتضمن 131 فيلا متميزة بالاضافة الى مول "جاردن ايت" الترفيهى بإستثمارات تتجاوز 800 مليون جنيه، وأخيرا مشروع «البوسكو IL BOSCO » فى العاصمة الإدارية باستثمارات تبلغ 16 مليار جنيه.



وعن قريب ستطرح الشركة مشروعها الجديد «البوسكو سيتي» فى مدينة المستقبل.



