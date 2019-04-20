48 مليار درهم الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا

أنسامد - 20 أبريل / نيسان - تجاوز قيمة الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا 48 مليار درهم (12 مليار يورو)، موزعة على قطاعات مختلفة، أهمها قطاعا الخدمات والسياحة، إضافة إلى بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق بيانات وزارة الاقتصاد.



وأفادت البيانات أن الصادرات الإماراتية إلى إيطاليا نمت بنسبة 7.7%، خلال الشهور التسعة الأولى من 2018 إلى 20.9 مليار درهم (5.7 مليار دولار) مقابل 19.4 مليار درهم (5.29 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من 2017، بعد أن بلغت المبادلات التجارية غير النفطية 28.6 مليار درهم (7.8 مليار دولار) في 2017. وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لإيطاليا، فيما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك أوروبي لدولة الإمارات وثاني أكبر المصدرين إليها من أوروبا.



وشهدت دبي هذا الأسبوع، فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الإيطالي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ولويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسات الاجتماعية في إيطاليا، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.



ويقام الملتقى برعاية وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع السفارة الإيطالية في الدولة، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وعدد من كيانات الأعمال والاستثمار في إيطاليا، ضمن برنامج زيارة البعثة الرسمية والتجارية الإيطالية الموسعة إلى الدولة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسات الاجتماعية إيطاليا، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 200 من أهم الشركات الإيطالية ووكالات الاستثمار والتجارة الإيطالية.



وبحث الملتقى فرص الشراكة وتبادل المعرفة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة، مع التركيز على تعزيز فرص القطاع الخاص في تطوير تلك الشراكة. كما تم على هامش الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والاقتصاد الدائري.



