إيطاليا تفتتح برج جنرالي بتوقيع زها حديد طوله 190 متر

أنسامد - 13 أبريل /نيسان - افتتح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، برج جنرالي المكون من 44 طابقا والذي صممته المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد.



وتم تدشين البرج الذي يبلغ طوله 190 متر، والذي سيكون بمثابة مقر لشركة التأمين الإيطالية جنرالي، الثلاثاء في اليوم الأول لمعرض ميلانو للأثاث السنوي الذي يحتفل بالتصميم.



ويعد برج جنرالي واحدا من ثلاث ناطحات سحاب تماثل سيتي لايف، وهو مشروع لإعادة تطوير أراضي معارض قديمة تضم حدائق وشقق ومكاتب ومنطقة تسوق واسعة. البرجان الأخران صممها دانيال ليبسكيند وأراتا إيسوزاكي.



وينحنى برج زها حديد كلما صعد المرء، مع الطوابق العليا تواجه كاتدرائية ميلانو المركزية في وسط المدينة.



ووصف غابريلي غالاتري رئيس مجلس جنرالي، البرج بأنه "عنصر حقيقي للتنمية في ميلانو"، مع تركيز على الاستدامة.



