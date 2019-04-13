إيطاليا تفتتح برج جنرالي بتوقيع زها حديد طوله 190 متر

طيران الجيش الليبي يستهدف مخزن أسلحة في تاجوراء
هادي: جلسة البرلمان اليمني لحظة فارقة وتعكس عزلة الحوثين
نادي قضاة الجزائر يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إثنين من الدلافين يحرسان مركبا شراعيا بين كورسيكا وتوسكانا
الازهار تتفتح في كاستيليتشيو وسط ايطاليا
اليوم العالمي للتوحد:مباني ايطاليا تتلون بالازرق
مهرجان الموسيقى على جبال الألب الإيطالية بآلات من الثلج
لرئيس الإيطالي ماتاريلا يمنح جوائز للشباب المتميز في مجال الخدمات الإجتماعية
مظاهرات في ميلان تطالب بوقف العنصرية