تقرير: ميلانو الأولي أوروبيا في الاستثمارات العقارية

أنسامد 12 إبريل/نيسان - كشف تقرير حول أنشطة القطاع العقاري أن مدينة ميلانو الايطالية ستحتل المرتبة الأولي أوروبيا من حيث قدرتها على جذب رؤوس أموال جديدة في القطاع العقاري خلال العقد القادم (2019-2029).



وأضاف التقرير أن مدينة ميلانو ستنجح في جذب استثمارات في قطاع العقارات تقدر قيمتها ب 13,1 مليار يورو، تليها موناكو باستثمارات 10,8 مليار يورو، ثم أمستردام ( 10,2 مليار يورو).



وأوضح التقرير أن مدينة ستوكهولم ستحتل المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 9,5 مليار يورو، ثم دبلن ( 9,1 مليار يورو) ومدريد (8.7 مليار).



ويقوم التقرير بمقارنة القطاع العقاري في ميلانو بنظيراتها الأوروبية، باستثناء "العواصم الكبرى"، مثل لندن وباريس وبرلين.



في عام 2018، سجلت مدينة ميلانو نموا في معدلات الاستثمارات العقارية القادمة من الخارج، لتسجل حوالي 48% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في المشاريع العقارية لشركات دولية.



