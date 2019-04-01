انخفاض أسعار المنازل في ايطاليا 0.6% العام الماضي

أنسامد في الاول من إبريل/نيسان - انخفضت أسعار المنازل في إيطاليا بنسبة 0.6% في عام 2018 مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك على الرغم من "النمو الحيوي" في المبيعات.



وسجل المعهد الوطني للإحصاءات في إيطاليا (إيستات) انخفاضًا في مؤشر أسعار المنازل المشتراة من قبل الأسر، حتى في الربع الرابع، حيث سجل انخفاضا 0.2% مقارنة بالربع السابق و 0.6% مقارنة بعام 2017.



يأتي التراجع في أسعار المنازل القائمة فقط والتي انخفضت 1% في عام 2018، في حين أن أسعار المنازل الجديدة سجلت نموا 1% بعد انخفاضها في عام 2017.



على المستوى الإقليمي، تعتبر المنطقة الشمالية الشرقية هي الجزء الوحيد الذي يظهر متوسط ​​زيادة سنوية في الأسعار (0.6%).



