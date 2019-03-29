اطلاق أول منصة للإسكان الاجتماعي في إيطاليا

أنسامد - 29 مارس /آذار - تم إطلاق أول منصة على شبكة الإنترنت للبحث عن حلول السكن المؤقت بالنسبة للإسكان الاجتماعي في إيطاليا.



وجرى اطلاق تلك المبادرة من قبل مؤسسة Compagnia di San Paolo بالتعاون مع مؤسسة Cassa Depositi e Prestiti المصرفية ووزارة البنية التحتية.



يستهدف البرنامج العائلات والأشخاص الذين يحتاجون لأسباب اقتصادية واجتماعية وعائلية إلى مسكن لفترة محدودة، من يوم إلى 18 شهرا، سواء كانوا من العمال الذين يتنقلون من مكان لاخرأو الطلاب والمسنين والأزواج الشباب.



وقال فرانشيسكو بروفومو رئيس Compagnia di San Paolo التي دعمت 160 مشروعا بقيمة 12 مليون يورو إنه سيكون هناك ممثلون من القطاعين العام والخاص سيتم تشجيعهم على الاستثمار.



