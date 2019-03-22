إيطاليا: قطاع البناء يسجل نموا 0.6% في يناير

أنسامد - 22 مارس /آذار - كشف المعهد الوطني للإحصاءات في إيطاليا (إيستات) أن قطاع البناء سجل نموا 0.6% في شهر يناير 2019 مقارنة بشهر ديسمبر.



ووفقا للبيانات التي نشرها إيستات، استمر قطاع البناء في مرحلة "النمو المعتدل" التي بدأت في شهر نوفمبر 2018.



ولكن على أساس سنوي، سجل قطاع البناء الانخفاض الثاني على التوالي حيث تراجع بنسبة 1%. وسجل قطاع البناء في الفترة من نوفمبر إلى يناير متوسط نمو بلغ 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.



