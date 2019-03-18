تشريعات جديدة لشراء العقارات قيد الإنشاء في إيطاليا

أنسامد - 18 مارس /آذار - دخلت سلسلة من التعديلات التشريعية حيز التنفيذ بداء من يوم السبت حول شراء العقارات قيد الانشاء في إيطاليا.



وتهدف تلك القواعد الجديدة لتوفير مزيد من الحماية للاشخاص الذين يشترون المباني قيد الإنشاء، بحسب المجلس الوطني لكُتاب العدل.



وحرص القانون على حماية الأشخاص الطبيعيين، الذين يبرمون عقودا مع شركات إنشاءات ينتج عنها انتقال غير مباشر لمبنى قيد الإنشاء لشخص آخر، حيث قد يتعرض المشتري لخسارة المبالغ المدفوعة سلفا في عملية الشراء.



كما تنص تلك التعديلات على التزام الشركة بتقديم ضمانات للمشتري لضمان سداد جميع المبالغ المدفوعة أو التي يتعين دفعها قبل النقل النهائي للعقار في حالة حدوث أزمة في الشركة، والالتزام بتسليم للمشتري، عند نقل الملكية ، بوليصة تأمين مدتها عشر سنوات تضمن التعويض عن الأضرار المادية والمباشرة في العقار، الناجمة عن الخراب الكلي أو الجزئي أو عيوب البناء الخطيرة.



