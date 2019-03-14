باليرمو..بروتوكول للتحول الحضاري

انسامد - 14 مارس - اذار - يمثل توقيع بروتوكول نابولي بداية خطة
منظمة لتطوير المدينة وكل المنطقة الحضرية ، من منظور التطور
العالمي للإقليم"، صرح بذلك رئيس مجلس ادارة البنك الترويجي الوطني
الايطالي فابريزيو باليرمو بعد توقيع الاتفاق مع رئيس بلدية نابولي
لويجي ماجيستريس و رئيس هيئة نظام موانئ البحر التيراني الاوسط
بيترو سبيريتو.
و قد صرح باليرمو ان البروتوكول يشكل جزئا من مشروع اكبر في اطار
خطتنا الصناعية و هي خطة خاصة بتطوير المدن من خلال اشراك الشركات
المكونة للبنك الترويجي لعمل الدعاية اللازمة للخطة فيما يتعلق
باجراءات التحول العضوي و تطوير البنية التحتية بالاضافة الي دعم
عناصر الانتاج بالمدن.