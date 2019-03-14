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باليرمو..بروتوكول للتحول الحضاري
    انسامد - 14 مارس - اذار - يمثل توقيع بروتوكول نابولي بداية خطة منظمة لتطوير المدينة وكل المنطقة الحضرية ، من منظور التطور العالمي للإقليم"، صرح بذلك رئيس مجلس ادارة البنك الترويجي الوطني الايطالي فابريزيو باليرمو بعد توقيع الاتفاق مع رئيس بلدية نابولي لويجي ماجيستريس و رئيس هيئة نظام موانئ البحر التيراني الاوسط بيترو سبيريتو.

    و قد صرح باليرمو ان البروتوكول يشكل جزئا من مشروع اكبر في اطار خطتنا الصناعية و هي خطة خاصة بتطوير المدن من خلال اشراك الشركات المكونة للبنك الترويجي لعمل الدعاية اللازمة للخطة فيما يتعلق باجراءات التحول العضوي و تطوير البنية التحتية بالاضافة الي دعم عناصر الانتاج بالمدن.

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