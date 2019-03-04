إيطاليا:القطاع العقاري يمكن أن يسهم في النهوض بالاقتصاد

أنسامد - 4 مارس /آذار - قال اتحاد أصحاب العقارات في إيطاليا إن المرسوم الذي تعتزم الحكومة إصداره حول مواقع البناء في مارس قد يكون فرصة لإدخال سلسلة من الإجراءات من شأنها المساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي.



وأوضح رئيس الاتحاد أن قطاع العقارات، من هذا المنطلق، يمكن أن يلعب دورا حاسما.



وأضاف أن بداية سعر موحد لعقود الإيجار من المحلات التجارية، والذي يحتاج أيضا لتعديلات، خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب علينا أن نفعل أكثر من ذلك.



وأشار إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل عقود الإيجار، وخاصة السكن، من جانب الشركات، داعيا إلى تشجيع التبادل العقاري.



