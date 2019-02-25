فلورنسا تتفوق على روما في جاذبية الاستثمارات العقارية

انسامد - 25 فبراير / شباط - احتلت مدينة فلورنسا الإيطالية المرتبة الثانية من حيث جاذبية الاستثمارات في القطاع العقاري بعد مدينة ميلانو، لتتفوق بذلك على مدينة روما.



ووفقا لصحيفة Il Sole 24 Ore، سجلت مدينة فلورنسا فارق إيجابي قدره 17.4 نقطة مقارنة بمتوسط ​​عواصم المحافظات و 12.6 نقطة مقارنة بمتوسط ​​المدن الكبرى.



واضافت أن هناك ثلاثة مجالات رئيسية تتميز بها فلورنسا لجذب الاستثمارات وهي السياحة والعقارات وخدمات المرافق.



كماأنهت شركة Coima Res الإيطالية العقارية نتائج عام 2018 مسجلة صافي أرباح 46.3 مليون يورو بارتفاع 60.2%.



في 31 ديسمبر عام 2018، سجلت محفظة الشركة 77 مبنى (70 فرع مصرفي في شمال ووسط إيطاليا و 7 مكاتب في ميلانو) بمساحة تجارية تقدر ب 189 الف متر مربع.



وتبلغ قيمة المحفظة المالية للشركة 665 مليون يورو، منها 90% في ميلان، منها 40% في حي بورتا نوفا للاعمال في ميلانو.



ارتفعت قيمة المحفظة المالية للشركة بمقدار 54,4 مليون يورو بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2017.



