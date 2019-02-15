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إيطاليا:شركة وساطة عقارية تحقق محفظة استثمارية 65 مليون يورو
    انسامد - 15 فبراير / شباط / - تركز شركة Intesa Sanpaolo Casa للوساطة العقارية في إيطاليا على المنازل الفاخرة والحصرية.

    وبعد مرور شهر تقريباً على دخولها سوق المنازل الحصرية، ضاعفت الشركة من حجم محفظتها الاستثمارية لترتفع من 20 عقارا إلى حوالي 40 عقارا ، بقيمة إجمالية تزيد عن 65 مليون يورو. ويُولي العملاء الأجانب اهتماما خاصا لقطاع الرفاهية.

    وتقع بعض المساكن التي دخلت السوق مؤخرا في قلب مدينة ميلانو.

    في الأشهر الستة الأولى من عام 2018 ، أظهر سوق الرفاهية اتجاهات نمو إيجابية من حيث المعاملات ، خاصة بالنسبة لمدينة ميلانو (+20%). وبلغت صفقات الشركة في 2018 أكثر من 1100 صفقة عقارية.

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