معرض حول صناعة البناء في إيطاليا

انسامد - 11 فبراير / شباط / - يشارك أكثر من 900 عارض يمثلون عالم الإنشاءات والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في النسخة التاسعة من معرض "Made expo" ، الحدث الأكثر أهمية في إيطاليا حول مكونات صناعة البناء.



وتم تقديم المعرض في مدينة ميلانو تحت شعار "بناء الروابط: جودة المعيشة بين التصميم والبناء والأسواق". ومن المقرر أن يقام المعرض في الفترة من 13 إلى 16 مارس.



ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من مائة ألف زائر محترف.



وقال رئيس اتحاد شركات الاثاث والمفروشات إن قطاع البناء يمر بمرحلة مقلقة، مضيفا أن معرض "Made expo" سيساعد على النهوض بقطاع البناء، كما أنه سيشجع الحكومة على دعم القطاع.



