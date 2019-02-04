ايطاليا:تراجع سوق العقارات الفندقية العام الماضي

أنسامد - 4 فبراير/ شباط - بعد 3 سنوات متتالية من النمو، سجلت سوق العقارات الفندقية في ايطاليا في 2018 انخفاضا طفيفا من إجمالي الاستثمارات مقارنة ب 2017، لتسجل 1.3 مليار يورو مقابل 1.6 في 2017.



كما ارتفع عدد الصفقات العقارية حيث بلغت 58 صفقة في 2018 مقارنة بـ 47 عام 2017، كما تم بيع حوالي 7،400 غرفة فندقية.



جاء ذلك في دراسة حول أداء سوق العقارات في إيطاليا واتجاهات الاستثمارات في القطاع.



وتم بيع 2200 غرفة فندقية في روما في 2018 في صفقات عقارية بلغت قيمتها 500 مليون يورو، أي 40 ٪ من حجم الاستثمارات الفندقية ، تلتها ميلان (17 ٪)، والبندقية (11 ٪) وفلورنسا (10 ٪).



