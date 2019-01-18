عقارات النيل .. معرض عقارات مصري في ابوظبي

انسامد - 18 يناير - كانون ثاني - تستضيف أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض "عقارات النيل" التي تقام تحت شعار "مصر بتقربلك"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير الجاري، لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية العقارية وإلقاء الضوء على أنجح المشروعات الإماراتية في مصر.



ويشهد الحدث الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الإسكان، وبمشاركة أهم المطورين العقاريين في #مصر إضافة إلى مجتمع الأعمال العربي والأجنبي والمهتمين بالاستثمار في القطاع العقاري المصري.



وتعد الإمارات واحدة من أكثر الدول استثماراً في مصر، خاصة في القطاع العقاري حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية في القطاع المصري أكثر من 94 مليار جنيه، كما نفذت العديد من الاستثمارات الناجحة في مصر، من أبرزها مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.



ويعتبر مؤتمر ومعرض "عقارات النيل" أحد أهم أدوات تسويق وتصدير السوق العقارية المصرية، من خلال توفير الفرص الاستثمارية التي يبحث عنها المستثمر العربي والأجنبي، ويستهدف هذا العام حوالي ملياري جنيه مصري كمبيعات لصالح شركات التطوير العقاري المشاركة بالمعرض.



تشهدالاستثمارات الإماراتية نمواً متواصلاً بالسوق المصرية، كما حدد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مصر كواحدة من خمس وجهات للمستثمرين الإماراتيين، في ظل العلاقات القوية بين البلدين.



يذكر أن معرض "عقارات النيل" يستهدف في دورته الثانية استقطاب حوالي 24 شركة تطوير عقاري، حيث تمت زيادة مساحة المعرض إلى 6700 متر مقابل 4000 متر تقريباً العام الماضي.



