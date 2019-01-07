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الإمارات تضيف 4 ناطحات سحاب جديدة خلال العام الجاري
    أنسامد - 7 يناير /كانون الثاني - توقع مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية أن تحتفظ الإمارات في 2019 بالمركز الثالث عالمياً في عدد ناطحات السحاب الجديدة التي ينتهي العمل بها على مدار العام.

    وستضيف الإمارات خلال العام الجاري 4 ناطحات سحاب جديدة إلى قائمة مبانيها الشاهقة، لتحتل بذلك المركز الثالث عالمياً، بعد الصين التي يُتَوَقّع أن تحتل المركز الأول برصيد 26 ناطحة سحاب جديدة، وذلك ووفقا لصحيفة "البيان" الاماراتية.

    وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني، حيث ستنتهي خلال 2019 من بناء 5 ناطحات سحاب جديدة.

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