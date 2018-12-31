تراجع الصفقات العقاية بالخليج بنسبة 30 في المائة في 9 اشهر

أنسامد -31 ديسمبر/ كانون الأول - تراجع عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018 على أساس سنوي.



ووفقا لتقرير صادر عن "بحوث كامكو" الكويتية، انخفضت القيمة الاجمالية للصفقات العقارية بنسبة 30.7% حيث بلغت 59.3 مليار دولار أمريكي خلال تلك الفترة مقابل 85.6 مليار دولار أمريكي في الفترة المماثلة من عام ٢٠١٧.



ووفقاً لتقديرات بحوث «كامكو» فإن عدد الصفقات التي تم تنفيذها في المنطقة قد تراجع بنسبة 8.4 % مقارنة بالفترة المماثلة وبلغ 342,583 صفقة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018.



وتعد كلا من السعودية ودبي هما العاملان الرئيسيان لهذا التراجع، نظراً لتراجع قيمة الصفقات العقارية بدبي بنسبة 36.1% على أساس سنوي في حين تراجعت قيمة الصفقات في المملكة بنسبة 33.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



من جهة أخرى، كانت الكويت أفضل الأسواق العقارية اداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو بلغت نسبته 34% لقيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018.



وسجل اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية في الربع الثالث من العام 2018 نمواً بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي حيث بلغ 195.4 مليار دولار أمريكي.



