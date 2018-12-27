انطلاق معرض البحرين للاستثمار العقاري مطلع العام المقبل

أنسامد - 27 ديسمبر /كانون الأول/ - ينطلق معرض البحرين للاستثمار العقاري 2019 للعام الثاني على التوالي وذلك بعد النجاح الكبير والمتميز الذي حققه المعرض الأول، ويأتي هذا المعرض الذي سيقام في الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2019 في مجمع سيتي سنتر البحرين بشراكة استراتيجية مع تمكين، ودعم من هيئة التنظيم العقاري وعدد من الجهات ذات العلاقة حيث يهدف المعرض لتعزيز ثقافة العقار في مملكة البحرين وتمكين جيل من الشركات البحرينية المؤهلة لقيادة وتطوير القطاع العقاري.



وقالت أسيل المهندس، المدير التنفيذي للشركة المنظمة Expressions: "تبلورت فكرة (معرض البحرين للاستثمار العقاري) قبل 3 سنوات في الوقت الذي تشهد فيه مملكة البحرين توجه للاستثمار في مجال العقارات تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين والتي تدعم الاستثمار الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، حيث تمت دراسة الجدوى لفكرة المعرض، الذي يأتي ليقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات السكينة والتجارية الجاهزة والمعروضة وليكون بمثابة منصة سنوية لالتقاء البائع والمشتري تحت سقف واحد".



وحول أهمية تنظيم (معرض البحرين للاستثمار العقاري 2019) في الوقت الحالي أكدت المهندس اعتزازها بانضمام أهم الشركات العقارية المرموقة للمعرض، وطرح مختلف العقارات المرخصة الجاهزة والمتاحة في السوق البحريني بأسعار ومقاييس تلبي احتياجات الجميع، حيث يخدم المعرض شريحة هامة من المستثمرين في الاقتصاد المحلي، والمنتفعين من الخدمات السكنية، كما يوفر المعرض فرصة الالتقاء بمسوقي العقارات والسماسرة المعروفين إلى جانب مقدمي الخدمات المساندة." ودعت المهندس جميع الشركات العقارية والجهات ذات الصلة للمشاركة في هذا المعرض حيث يوفر المعرض الذي يقام في الموقع المميز داخل أكثر المجمعات التجارية حيوية في المملكة فرصة ذهبية لعرض مشاريعهم التجارية ولقاء المهتمين بالسوق العقاري.



واختتمت:" نود أن نشكر جميع الشركاء والرعاة والعارضين لدعمهم، داعين المولى عز وجل أن يتكلل المعرض بالنجاح لتوفير أفضل العروض والخدمات العقارية للزائرين".



