بناء أكبر مول رياضي في العالم بدبي

أنسامد - 24 ديسمبر/ كانون الأول - أعلنت شركة "فيفا سيتي" الإماراتية ومقرها في إمارة دبي أن مشروع "سبورت سوسايتي" Sport Society، وهو أكبر مول تجاري رياضي في العالم ويقع بمنطقة مردف في دبي، يسير على قدم وساق لاستكماله في الربع الأول من عام 2020.



ونقل موقع "أرابيان بيزنس" عن ادجار بوف رئيس التصميم في "فيفا سيتي" قوله إن عمليات بناء المشروع تجري وفق الجدول المحدد بفضل كفاءة شركة " خانصاحب" التي اسندنا إليها عقد المقاولات الرئيسي لتنطلق عمليات البناء بجودة عالية نظرا لخبرة " خانصاحب" في بناء هذا النوع من المشاريع الضخمة.



وأضاف أن عملية بناء أكبر مول رياضي في العالم تنطوي على تحديات عديدة لاسيما وأن المشروع مصمم ليكون أيقونة معمارية تقدم للجمهور تجربة متفردة بالجمع بين التسوق والترفيه والرياضة، وفقا لموقع مينا هيرالد.



من جهته قال ستيف فلينت ، مدير عام شركة خانصاحب للهندسة المدنية: "إن الفوز بعقد البناء يرسخ سمعة "خانصاحب" في مقدرتها على إنجاز مشاريع كبيرة وبجودة عالية في الوقت المحدد.



وأوضح ستيف فلينت ، مدير عام شركة خانصاحب للهندسة المدنية، أن الشركة تتعامل مع تحدي عامل زمن التسليم باستخدام وتوظيف أحدث التقنيات في التصنيع المسبق لأجزاء كبيرة من المشروع.



