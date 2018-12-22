الصندوق العقاري السعودي يدشن خدمة المستشار العقاري

أنسامد - 22 ديسمبر/ كانون الأول - دشن صندوق التنمية العقارية السعودي، مؤخراً، خدمة "المستشار العقاري" بهدف رفع مستوى رضا المستفيدين عن خدمات وزارة الإسكان و"الصندوق" وتقديم تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية وتعريفه بخيارات وحلول التمويل، وذلك حسبما أفاد موقع مجلة أرابيان بيزنس.



وقال خالد العمودي المشرف العام على الصندوق إن خدمة "المستشار العقاري" تسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المستفيد، بتوضيح أفضل المنتجات والعروض التمويلية المناسبة له، لتيسير حصوله على التمويل العقاري بكل سهولة، وتذليل كافة العقبات التي تواجهه في رحلة تملك المسكن الأول.



وأضاف "العمودي" أن الخدمة تعمل كأداة تفاعلية تربط مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مع جهات التمويل، بحيث توفر للمستفيد خيارات متعددة للحلول التمويلية، كما تسهّل عليهم متابعة طلباتهم إلى حين استكمال توقيع عقدي الدعم السكني والتمويلي.



وتتيح الخدمة منتجات تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو من مشاريع وزارة الإسكان، أو تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، أو تمويل البناء الذاتي لأرض يملكها المواطن، أو تمويل برهن العقار.



أنسامد - 22 ديسمبر/ كانون الأول - دشن صندوق التنمية العقارية السعودي، مؤخراً، خدمة "المستشار العقاري" بهدف رفع مستوى رضا المستفيدين عن خدمات وزارة الإسكان و"الصندوق" وتقديم تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية وتعريفه بخيارات وحلول التمويل، وذلك حسبما أفاد موقع مجلة أرابيان بيزنس.



وقال خالد العمودي المشرف العام على الصندوق إن خدمة "المستشار العقاري" تسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المستفيد، بتوضيح أفضل المنتجات والعروض التمويلية المناسبة له، لتيسير حصوله على التمويل العقاري بكل سهولة، وتذليل كافة العقبات التي تواجهه في رحلة تملك المسكن الأول.



وأضاف "العمودي" أن الخدمة تعمل كأداة تفاعلية تربط مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مع جهات التمويل، بحيث توفر للمستفيد خيارات متعددة للحلول التمويلية، كما تسهّل عليهم متابعة طلباتهم إلى حين استكمال توقيع عقدي الدعم السكني والتمويلي.



وتتيح الخدمة منتجات تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو من مشاريع وزارة الإسكان، أو تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، أو تمويل البناء الذاتي لأرض يملكها المواطن، أو تمويل برهن العقار.



