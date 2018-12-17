الإمارات الثالثة عالمياً في عدد ناطحات السحاب

أنسامد - 17 ديسمبر/ كانون الأول - جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد ناطحات السحاب التي أنجزت في 2018 بعد كل من الصين والولايات المتحدة.



ووفقا لتقرير صادر عن مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، جاءت الصين في المركز الاول عالميا من حيث عدد ناطحات السحاب التي يزيد ارتفاعها عن 200 متر والتي أنجزت في 2018، حيث سجلت الصين 88 ناطحة سحاب، تلتها الولايات المتحدة بعدد 13 ناطحة سحاب ثم الامارات بعدد 10 مباني.



وجاءت مدينة دبي في المركز الثاني عالمياً في قائمة المدن التي أكملت أكبر عدد من المباني في العالم التي يبلغ ارتفاعها 200 متر في2018 بعد مدينة شنتشن الصينية، بإكمالها 10 مبانٍ، تلاها كل من بكين ونيويورك سيتي وشنيانغ في المركز الثالث برصيد 8 مبانٍ لكل منها.



وحلّت دبي في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط بعدد المباني المنجزة، التي يزيد ارتفاعها على 150 متراً.



